Coronavirus e spesa a domicilio, negozi Ascom in campo per gli anziani

Hanno risposto subito con generosità i negozi del comparto alimentare di Confcommercio Ascom Padova all’appello degli assessori comunali Antonio Bressa e Marta Nalin, che avevano lanciato qualche giorno fa la proposta di mettere in piedi un servizio di consegna gratuita a domicilio di beni alimentari e di prima necessità per gli anziani e le persone in difficoltà che debbono restare a casa in ottemperanza alle misure precauzionali previste, consentendo altresì ai negozi di rimanere aperti.

I negozi aderenti

Si sono così spontaneamente offerti 6 panifici, 6 alimentari e 2 macellerie, offrendo la propria totale disponibilità a collaborare a questo progetto importante. Queste le attività con la relativa area coperta: