«Grazie infinite»: gli striscioni del Comune di Padova per il personale medico e sanitario

Tre striscioni, equamente divisi tra Palazzo Moroni, Ospedale di Padova e Ospedale Sant'Antonio. Per dire "Grazie infinite ai medici e ai lavoratori della nostra sanità. Siamo con voi!": questa l'iniziativa del Comune di Padova.

Striscioni

Afferma il sindaco Sergio Giordani: «Tantissimi lavoratori del pubblico e del privato in ogni settore stanno operando in una condizione difficile e con grande sacrificio per mandare avanti il Paese. Mi scrivono in molti, e a loro va la mia vicinanza e un grande grazie, con l'invito a tutte le istituzioni e alle aziende di proteggere nei modi stabiliti dalle autorità sanitarie queste persone, perché proteggere i lavoratori vuol dire proteggere l'Italia. Un pensiero particolare, come simbolo di questa lotta durissima, lo abbiamo dedicato a chi è in trincea per la nostra salute. Medici, infermieri, operatori sanitari, lavoratori del sistema salute. Rischiano ogni giorno per tutta la comunità con gesti di "ordinario eroismo". Di loro ci ricorderemo e ci dobbiamo ricordare anche quando questa emergenza sarà finita ma intanto rivolgiamo a tutti loro un immenso grazie. La cosa più significativa che possiamo fare per essere loro vicini è seguire le indicazioni che ci sono fornite, stando a casa più possibile e mostrandoci compatti. Non vanifichiamo il loro sforzo, dobbiamo essere tutti rigorosi e il senso civico deve guidarci a rispettare le regole alla lettera per il bene di tutti. Ecco perché da stamattina a nome di tutta la città, senza voler dimenticare nessuno ma immaginando che queste persone possano simbolicamente rappresentare tutto il mondo che lavora e che si impegna in questi giorni, abbiamo affisso tre striscioni. Uno sul Municipio, uno all’Azienda ospedaliera e uno all'Ospedale Sant'Antonio».