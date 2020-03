Supporto psicologico gratuito e farmaci a domicilio: la doppia iniziativa nell'Alta

Stati d’ansia, irrequietezza, paura: sono queste le possibili conseguenze emotive derivanti dall’obbligo di stare a casa e del protrarsi delle limitazioni per un lungo periodo, ma anche dal trovarsi di fronte a una situazione, a un virus, da cui si sente che non ci si può difendere. Le conseguenze di quanto stiamo vivendo in questi giorni, insomma, non sono solo fisiche, ma anche psicologiche e non sono da trascurare. Ecco dunque l’idea degli Amministratori del Comune di Carmignano di Brenta: proporre alla cittadinanza un servizio di consulenza psicologica già presente sul territorio, ma riadattato alle esigenze dettate dal Covid 19.

Supporto psicologico

Spiega il sindaco Alessandro Bolis: «Dalla fine del 2016 offriamo ai nostri cittadini un servizio di psicologia del territorio, "Pronto soccorso sociale: lo psicologo al telefono", attivo nella sede dell’Utap e completamente gratuito grazie al finanziamento del Comune. È svolto dalla Cooperativa Nuova Vita e vi lavora un team di psicologi e psicoterapeuti che collabora con i medici di famiglia, presso i loro ambulatori». Un servizio ovviamente impraticabile in questi giorni. «Eppure è proprio ora che ce n’è più bisogno - spiega l’assessore agli affari sociali Raffaella Grando - Ecco perché abbiamo deciso di continuare ad offrirlo, ma con modalità diverse: si passa dal colloquio face to face al colloquio telefonico oppure alla videochiamata utilizzando Whatsapp». Per accedervi è sufficiente chiamare la segreteria dell’Utap al numero 049.9438450 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 10, oppure la Cooperativa Nuova Vita il martedì dalle 8.30 alle 12.30 al numero 335.7594069. Verrà fornito il numero per contattare la psicologa e l’orario dell’appuntamento che avverrà, come di consueto, il martedì pomeriggio. Conclude il sindaco Bolis: «Il sostegno psicologico si affianca a servizi pensati dal Comune, la consegna spesa e farmaci a domicilio, per garantire le fasce più deboli gli anziani, le famiglie con disabili gravi. L’investimento economico per tali servizi fa parte del pacchetto di iniziative di sostegno alla popolazione, varato dalla Giunta giovedì scorso. Con l’augurio di poter ricominciare presto la nostra solita vita, con un accresciuto senso di comunità».

Farmaci a domicilio

Ma non è l'unica iniziativa: per garantire la migliore assistenza e qualità della vita agli anziani in tempi di Coronavirus nasce “Resta a casa e ai farmaci ci pensiamo noi”, proposto dal Comune di Carmignano di Brenta in collaborazione con la Farmacia Comunale. Spiega l'assessore Raffaella Grando: «I nostri anziani devono rimanere a casa, e per questo stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse per aiutarli nelle esigenze quotidiane. Dopo l’iniziativa che prevede la spesa a domicilio, porteremo anche i farmaci a casa ai cittadini dai 65 anni in su». Per richiedere il servizio è sufficiente chiamare il numero verde 800 642121 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, lo stesso numero attivato per la spesa. Risponderà un operatore comunale al quale comunicare i farmaci prescritti dal medico di base con le ricette ripetibili, digitali e per farmaci ospedalieri. In caso di urgenza, questa dovrà essere comunicata all’operatore. Un volontario individuato dal Comune, che si farà riconoscere esibendo il cartellino identificativo, ritirerà le ricette e le consegnerà alla Farmacia comunale, che provvederà all’eventuale ordinazione e alla preparazione dei farmaci. I farmaci saranno recapitati a casa, dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18 nel pieno rispetto delle norme comportamentali e igienico-sanitario. Spiega il sindaco Alessandro Bolis: «L’importo della spesa sarà anticipato dal Comune come accade per la spesa a domicilio, e il pagamento sarà richiesto solo alla consegna».

