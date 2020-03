Promessa mantenuta: sanificazione delle strade al via anche nell'Alta

Morgan, Enrico, Lorenzo e Mirco: ecco la prima task force di Coldiretti per la sanificazione di vie e piazze dell’Alta Padovana. Sono tutti giovani imprenditori Under 30 pronti a scendere in strada coi trattori, irroratori, barre e nebulizzatori per procedere alla disinfezione delle aree pubbliche.

San Giorgio delle Pertiche

Li ha messi insieme, dopo un giro di telefonate, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, che ha allertato i vigili urbani e recuperato pure il disinfettante da distribuire lungo la rete viaria. Il raduno dei mezzi agricoli attrezzati di atomizzatori è previsto per mercoledì 18 marzo alle ore 8.30 allo stadio comunale di Via Zuanon per dare il via alle operazioni necessarie. Sottolinea Coldiretti Padova: «Si tratta di una iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa dopo l’annuncio del governatore Luca Zaia. I trattori posso operare nelle città e nei paesi riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali”. Una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove oltre 60mila aziende agricole venete sono impegnate per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà».