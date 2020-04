Mille uova di Pasqua da regalare alle mamme padovane: l'iniziativa di un'imprenditrice

L'imprenditrice padovana Vanessa Beghin di Tiemme Corporate di San Martino di Lupari, promotrice di Imprese Unite (portale dell'imprenditoria veneta), ha lanciato in questi giorni una campagna di solidarietà nei confronti delle tante mamme e bambini della provincia di Padova costrette nelle ultime settimane ad affrontare da sole la pratica quotidiana del distanziamento sociale seguito alla scoppio della pandemia Covid-19 in Italia.

L'iniziativa

Solo nella Provincia di Padova ci sono 44.627 bambini dai 0 ai 5 anni, che diventano 97.480 se si sommano i minori dai 6 agli 11 anni (dati 2018). Spiega Vanessa Beghin: «Le mamme e i bambini sono i primi soggetti deboli che dovrebbero essere tutelati dallo stato in situazioni di crisi ed isolamento sociale come quello odierno. I bambini, le mamme e i genitori stanno affrontando una prova incredibile e non mi sembra che ci sia la giusta e sacrosanta attenzione da parte delle principali istituzioni. Ho deciso quindi di promuovere un'iniziativa solidale rivolta alle mamme con figli piccoli della Provincia di Padova. Le mamme e i bambini stanno vivendo in maniera "eroica" questa drammatica situazione: l'isolamento, la quarantena e il distanziamento sociale sono delle prove durissime da affrontare per i bambini. Ho acquistato 1.000 uova di Pasqua che voglio donare proprio a loro: un gesto simbolico per far sentire vicinanza e solidarietà a queste fasce deboli che poi rappresentano il futuro del Paese. E chissà che nella sorpresa non ci sia anche il ritorno progressivo alla normalità e la fine della pandemia». Per ricevere l'uovo di Pasqua è necessario compilare il form diponibile a questo link.