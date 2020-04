Coronavirus: il vademecum per non abbassare la guardia sul gioco d’azzardo

È online sul sito di Avviso Pubblico un vademecum redatto dall’Associazione sul gioco d’azzardo al tempo del Coronavirus al fine di diffondere alcune informazioni sul gioco online, fornire strumenti di conoscenza, interrogarsi sul futuro del gioco d’azzardo in Italia anche alla luce dei cambiamenti di abitudini e consumi imposti dall’emergenza sanitaria.

Per effetto dei vari provvedimenti emanati dal governo e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, l’accesso al gioco su rete fisica è stato notevolmente limitato, ristretto attualmente alla sola vendita dei Gratta e Vinci. Tali restrizioni, unite all’aumento esponenziale delle ore passate in casa dagli italiani allo scopo di rispettare le disposizioni anti-contagio, rendono altamente probabile un ulteriore incremento del consumo, da parte della popolazione, di gioco d’azzardo online, un settore già in enorme espansione, cresciuto del 115% in appena 5 anni in termini di giocate raccolte.

Il vademecum contiene diverse informazioni: dai dati sulla diffusione del gioco online in Italia, alle principali criticità legate alla diffusa offerta di gioco illegale in rete, ai consigli su come distinguere un sito di gioco legale da uno illegale.

L’Amministrazione comunale, Ente socio di Avviso Pubblico, è costantemente impegnata nelle iniziative di approfondimento sul contrasto alle mafie, di promozione della legalità, e nei specifici progetti formativi sui temi legati alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e della corruzione oltre che dell’educazione alla legalità democratica.

