Padova, domenica 15 marzo: una città completamente deserta (VIDEO)

«Restiamo a casa. Padovani proteggiamoci da questo virus, proteggete Padova e tutta la nostra comunità. Chi può deve stare a casa in questi giorni decisivi per limitare il contagio. Ancora una volta rivolgiamo un grande grazie a chi lavora per curare le persone, per garantire i servizi, per mandare avanti l’Italia. Padovane e padovani, mi raccomando, siate responsabili»: questo il nuovo appello lanciato da Sergio Giordani, sindaco di Padova, sulla propria pagina Facebook. Il tutto accompagnato da un video - girato proprio oggi, domenica 15 marzo, che mostra una città completamente deserta.

