“Ma quando torno a Padova”: il video-tributo ai padovani in quarantena

Un video per donare un sorriso, per esprimere gratitudine ai padovani impegnati in prima linea contro il Coronavirus e per diffondere l’auspicio di tornare a rivivere al più presto la bellezza della Città del Santo: l'originale idea è di AcegasApsAmga, che ha realizzato una versione speciale di "Ma quando torno a Padova" collezionando contributi video semplici e genuini realizzati da famiglie in quarantena.

"Ma quando torno a Padova"

Un'opera corale per emozionare e divertire, infondendo serenità e speranza e per veicolare un ringraziamento a tutti coloro che lavorano in prima linea per contrastare l'emergenza legata al Covid-19, a cominciare dal personale medico e sanitario. Ma anche un modo per dichiarare il proprio amore verso la città, per esprimere gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati rispettando le norme dettate dalla quarantena senza perdere coraggio e la serenità, ritratta nelle pillole domestiche inviate dai cittadini padovani e montate per l’occasione sopra una versione riarrangiata di “Ma quando torno a Padova” - canzone per antonomasia della città del Santo - di Umberto Marcato, che ha voluto regalare un esclusivo e breve cammeo. Il video, che da sabato 18 aprile sta facendo il giro del web, è un grande karaoke collettivo accompagnato dalle note più celebri ed amate di Padova, che AcegasApsAmga ha voluto realizzare per esprimere la propria vicinanza alla comunità. Un tributo ai padovani e a chi ha continuato a svolgere il proprio lavoro con spirito di sacrificio e senso del dovere.

Riarrangiamento

Inoltre il brano originale di Umberto Marcato “Ma quando torno a Padova” (1976, Um Records) è stato per l’occasione riarrangiato e prodotto da musicisti padovani di calibro internazionale: Gianluca Ballarin (compositore e produttore che vanta collaborazioni con Elisa, Ghali, Tiziano Ferro, Francesca Michielin, Max Pezzali e moltissimi altri), Paolo Andriolo (bassista che ha suonato con Gipsy Kings, Gilberto Gil, Eumir Deodato, Donna Gardier, Angie Brown, Fabrizio Bosso, Francesco Baccini e moltissimi altri) e Damien Mcfly, alla voce (il moniker dell’artista indie folk Damiano Ferrari). Il video è stato ideato e prodotto dall’agenzia Superfly Lab.