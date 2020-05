«Dedicato a chi ci protegge, ogni giorno»: il video che omaggia la Protezione Civile padovana

Un video dove appaiono volti affaticati ma rassicuranti. Mani che aiutano, consegnano e montano E una catena umana fatta di persone che soccorrono, sotto l’egida del Tricolore: il video emozionale, realizzato da Sandro Bovo e i ragazzi della Public Productions, testimonia l’impegno instancabile della Protezione Civile della provincia di Padova per l’emergenza Covid-19.

I numeri

11.200 i volontari in campo, 3.900 squadre su tutto il territorio provinciale, 13 distretti con le loro 100 organizzazioni, 13mila km effettuati per il trasporto di materiale sanitario e logistico, 195 trasporti con 12 camion e furgoni, 40 tende montate davanti agli ospedali, 9 milioni di schermi protettivi distribuiti, 7 milioni di mascherine antibatteriche, guanti, disinfettanti, tute protettive, respiratori, oltre a migliaia di colli di generi alimentari movimentati: questi i dati relativi al prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Afferma Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «Il video è stato realizzato innanzitutto per ringraziare tutti coloro che hanno donato il proprio tempo e le proprie risorse per l’emergenza Covid. È un video che tocca le corde del cuore e spero possa essere diventare virale per far capire la portata del lavoro svolto e portare un messaggio di forza e speranza facendoci riscoprire il coraggio e l’energia di reagire tutti insieme». Aggiunge Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile: «Sono pochi minuti di video, ma testimoniano ore e giorni intensi di fatica: un lavoro di squadra, frutto di un’organizzazione colossale, rodata grazie all’impegno di tantissimo volontari. Ringrazio SanDrone e la Public Productions per aver testimoniato con le riprese il lavoro silenzioso e indispensabile realizzato dai volontari. Il mio più sincero ringraziamento va ad ogni persona che si è dedicata ad aiutare gli altri mettendo a rischio anche la propria salute. È un video che spero possa rinnovare anche quello spirito civico e di senso di Patria perché l’identità della nostra Nazione è un sentimento vivo e vegeto ed auspico che queste immagini possano rinnovare anche nelle giovani generazioni il desiderio di dedicare il proprio tempo al volontariato e di appartenenza alla Protezione Civile».