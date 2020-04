«I nostri due mesi in Terapia Intensiva»: il video degli operatori sanitari dell'ospedale di Schiavonia

«Istantanee, per riassumere questi due mesi di emergenza Coronavirus fuori dal comune. Due mesi di emozioni brucianti, conforto e sconforto assieme, che a raccontarli a parole si fatica a rendere l’idea o viene un nodo in gola». Con queste toccanti parole l'Ulss 6 Euganea introduce sulla propria pagina Facebook il doveroso tributo a chi sta combattendo in prima linea.

Il video

Prosegue la descrizione: «Siamo nella Terapia Intensiva del Covid Hospital di Schiavonia e a montare il video con le immagini dei sanitari sono state le infermiere Sonia Buttarello, Michela Vettorato e Ilaria Meloncelli. È un omaggio che hanno voluto fare ai colleghi di reparto e a tutti gli altri operatori dell'Ulss 6 Euganea impegnati contro il virus. Era il 21 febbraio scorso quando qui venivano diagnosticati i primi due casi di positività: due mesi dopo il peggio sembra passato, con una decina di pazienti in Terapia Intensiva e un centinaio tra sub-intensiva e area medica. Vite al limite, ancora sospese tra malattia e guarigione, nelle mani di queste donne e questi uomini “uniti in Terapia Intensiva”».