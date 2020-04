Lo staff di Wierer-Bmi Italia al fianco dell'Ulss 3 di Mestre nella lotta al Covid-19

L’intero personale di Wierer – parte di BMI Italia, realtà di primo piano nel settore delle coperture - ha realizzato una donazione a favore dell’ULSS 3 di Mestre, impegnata nella battaglia contro il Covid-19. Per dimostrare il proprio sostegno a coloro che ogni giorno sono in prima linea per contrastare l’emergenza, lo staff dello stabilimento di Curtarolo ha deciso di attingere ai fondi welfare personali. Ognuno dei dipendenti, infatti, ha destinato parte del proprio Cral aziendale – normalmente riservato al finanziamento di attività culturali, ricreative e assistenziali dei lavoratori – all’azienda sanitaria, ente strumentale della Regione Veneto.

Supporto all'iniziativa

La direzione di BMI Italia ha deciso inoltre di fornire ulteriore supporto all’iniziativa, stanziando un importo pari al doppio della cifra raccolta dallo staff. «Siamo orgogliosi della generosità e dello spirito di solidarietà dimostrato dai nostri collaboratori, che non hanno esitato a mettere a disposizione i fondi aziendali destinati al proprio tempo libero – afferma Carlos Hernandez Puente, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di BMI Group - In questo momento difficile in cui la maggior parte di noi sta lavorando da casa, abbiamo voluto dimostrare attraverso un gesto concreto il nostro supporto a tutte quelle persone che stanno rischiando la propria vita per aiutare gli altri. Anche da lontani, non è mai stato più importante sentirci uniti come comunità».