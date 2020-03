«Facciamo di Vo' la zona più "healty" d'Italia»: l'iniziativa di un imprenditore locale

«Trasformiamo la zona rossa di Vo’ nella zona più "healty" d'Italia»: a proporlo è Erik Granzon, che proprio a Vo' vive e lavora.

La proposta

Questa la sua proposta: «In questi giorni di quarantena pensavo a cosa potevo fare per essere utile al mio paese e alla mia comunità. Sono un imprenditore dell’Ex Zona Rossa di Vo’ che in questi anni ha sempre lottato per far crescere e per portare avanti il nome della propria azienda e la professionalità di tutto il mio staff. Abbiamo iniziato in due ragazzi dell’età di 25 anni, con un piccolo bagaglio di esperienza nel mondo dei fuochi d’artificio, abbiamo sempre cercato di imparare dai migliori, abbiamo commesso i nostri errori e li abbiamo risolti ed ora siamo qui, per dare un ulteriore svolta in questo momento di profonda emergenza e per far si che tutti i nostri sacrifici non sia stati vani. In questi giorni di quarantena, tutto lo staff è rimasto a casa ma vicino all’azienda, ho cercato per quanto potevo di tamponare le emergenze e parlare con tutti i miei clienti che ad oggi sono diventati amici, ed ora che questo blocco totale prosegue abbiamo pensato di rimboccarci le maniche e aiutare chi ha veramente bisogno di un supporto. Trascorrendo notti insonni, scrivendoci nella chatt dello staff ci siamo detti: “Sì facciamo, noi siamo pronti, non possiamo in questo momento di difficoltà rimanere con le mani in mano” e allora eccoci qua. Il nostro progetto, la nostra idea è: trasformiamo la zona rossa di Vo’ nella zona più "healty" d'Italia. Per far si che tutto questo avvenga, la nostra azienda 109 G.N. Group con sede in Vo’, in Via Vo’ di Sotto 358, ha acquistato una serie di Sanificatori - Purificatori d’aria. Questi macchinari sfruttano le naturali proprietà ossidanti e igienizzanti dell’ozono, dei raggi UV e degli ioni negativi. Questi agenti naturali, combinati in sinergia tra loro, purificano in totale sicurezza e senza provocare effetti collaterali e danni a persone, animali e oggetti. Questa iniziativa la mettiamo a disposizione per tutti i nostri concittadini, per igienizzare le proprie abitazioni e le proprie attività in totale sicurezza, e, permettetemi di evidenziare, ad un costo puramente simbolico. Mi permetto di concludere con una frase della Walt Disney che mi accompagna ogni giorno nelle scelte che faccio come papà, come uomo e come imprenditore: "L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare"».

