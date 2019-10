Il comune organizza un corso di formazione e "patentino" per proprietari di cani

Per rendere la relazione con il proprio animale da compagnia più serena e gratificante, il settore ambiente e territorio del comune di Padova promuove un corso di formazione per proprietari di cani. Può partecipare chiunque ne possieda uno o abbia intenzione di adottarlo.

Il corso, tenuto da esperti veterinari ed educatori cinofili, verrà svolto in collaborazione con l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica dell'ULSS 6 e il Centro Scienze Comportamentali del Cane, spin-off dell'Università di Padova. Ci saranno lezioni teoriche, che avranno luogo negli uffici comunali di via Frà Paolo Sarpi 4, e alcune lezioni pratiche, che si terranno al Centro cinofilo “Matti da slegare”, in via Canarei 14/A - Borgoricco.

Costi e informazioni

«Questo corso - spiega l’assessora all’ambiente Chiara Gallani - è un'occasione per diffondere ma anche condividere conoscenze ed esperienze. Il cane è da sempre così vicino all'uomo che spesso viene percepito come un suo simile, mentre è molto importante tenere a mente la sua specificità animale per diventare davvero il suo “padrone"». Il corso base, che partirà il prossimo 31 ottobre, durerà 6 incontri ed avrà un costo di 40 euro. Il corso completo, invece, che prevede il rilascio di un apposito “patentino” rilasciato dalla ULSS 6, avrà un costo totale di 100 euro e 2 incontri aggiuntivi dedicati in particolare ai proprietari di cani classificati a rischio 2, 3, “impegnativi”, per i quali il conseguimento del patentino è obbligatorio. Il corso è a numero chiuso, fino ad un massimo di 35 partecipanti, e per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line presente sul sito istituzionale padovanet. L'Ufficio Tutela animali dell'Amministrazione comunale è comunque a disposizione per ogni tipo di informazione o chiarimento (tel. 049-8204738).