Impianti sportivi: approvati tre progetti esecutivi per la realizzazione e ristrutturazione di spogliatoi

Delibere cantano: la Giunta del Comune di Padova ha approvato tre progetti esecutivi relativi alla realizzazione e alla ristrutturazione degli spogliatoi in altrettanti impianti sportivi, per una spesa totale di 1.250.000 euro.

Nuovi spogliatoi

Il progetto principale riguarda la realizzazione di nuovi spogliatoi presso l'arcostruttura di Salboro, impianto specializzato nella ginnastica per ragazzi con disabilità. L'importo complessivo è di 850mila euro, di cui 737mila euro per lavori.

Doppia ristrutturazione

I restanti 400mila euro verranno invece stanziati la ristrutturazione degli spogliatoi in via Querini ad Altichiero e in via Lisbona a Camin.