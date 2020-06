Covid e Coldiretti: raccolti 2mila kg di cibo per i poveri con la "Spesa Sospesa"

Il coronavirus non ferma la solidarietà anzi spinge molti padovani ad aiutare chi si trova in difficoltà con gesti concreti e quotidiani. Sono ben 2mila i chili di generi alimentari a “km 0” raccolti finora nei mercati di Campagna Amica e distribuiti ai padovani che si trovano in stato di necessità. Lo afferma Coldiretti Padova a due mesi dall’avvio nei mercati di Campagna Amica l’operazione “Spesa Sospesa del Contadino” per raccogliere frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, olio, vino per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Un risultato ottenuto grazie alla generosità degli agricoltori e dei frequentatori e sostenitori delle fattorie accreditate alle rete di Campagna Amica.

Spesa Spospesa

A Padova la “spesa sospesa” è partita a fine marzo dal Mercato Coperto di Campagna Amica a Padova, in via Vicenza 23, e prosegue ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina durante l’orario di apertura del mercato. La formula è semplice: i clienti fanno la spesa per sé e scelgono di acquistare alcuni prodotti da destinare ai pacchi della “spesa sospesa”. Al termine di ogni turno di apertura i pacchi di alimenti donati a chi si trova in stato di necessità vengono consegnati ai volontari del Centro Servizi Volontariato di Padova. L'iniziativa infatti aderisce da subito al progetto “Per Padova noi ci siamo” del Centro Servizio Volontariato, Comune e Diocesi: una cordata di solidarietà impegnata nel sostegno delle fasce più svantaggiate della popolazione. I prodotti alimentari freschi vengono destinati al Banco Alimentare mentre le associazioni della rete del progetto “Per Padova noi ci siamo” raccolgono i prodotti non deperibili. La “spesa sospesa” si tiene anche al mercato di Campagna Amica di Montegrotto Terme, ogni martedì mattina, con la consegna ad ogni appuntamento di oltre 80 kg di prodotti al Comune che provvede a distribuirli a chi si trova nel bisogno. Inoltre Coldiretti ha donato alla Caritas di Padova quasi 600 kg di pasta “Le stagioni d’Italia” mentre a Cittadella, ogni giovedì mattina, al termine del mercato di Campagna Amica, gli agricoltori regalano alla Caritas locale il prodotto fresco e invenduto, per lo più ortofrutta per alcune decine di chili.

Segnale di attenzione

«In questo periodo difficile per tutti i nostri agricoltori vogliono fare qualcosa di concreto e dare un segnale di attenzione e vicinanza alla società, alle famiglie che si trovano in difficoltà e faticano persino a provvedere alla necessità come la spesa alimentare. – spiega il Presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan - L’ impegno per la raccolta e la distribuzione ha coinvolto la macchina della solidarietà cittadina e di questo ringraziamo la rete costruita dal Csv di Padova con le istituzioni e le associazioni per unire le forze e ottenere un buon risultato. Le richieste arrivano da persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche, con richieste di aiuto da parte di padri e madri che non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà. Ci sono infatti coloro che hanno perso il lavoro e non possono utilizzare lo smart working, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. In tutto questo c’è un aspetto positivo: un’indagine nazionale di Coldiretti – Ixè rivela che quasi 4 italiani su 10 (39%) hanno dichiarato di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa, come sperimentiamo a Padova. Un altro servizio che mettiamo a disposizione gratuitamente per i nostri clienti – conclude Bressan – è la consegna a domicilio della spesa a km zero, che si può ordinare compilando il modulo disponibile sul nostro sito padova.coldiretti.it».

Donazioni e bonifici

Tornando alla solidarietà, Coldiretti ricorda che è possibile inoltre contribuire anche una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con questi introiti ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento dell’offerta, sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a Spesa Sospesa Campagna Amica, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa IBAN: IT43V0200805364000030087695.