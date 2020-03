L'appello degli operatori della Croce Verde: «Noi non possiamo, ma voi state a casa!»

«Noi infermieri, autisti e soccorritori non possiamo, ma voi restate a casa!». É un appello accorato quello lanciato dal personale della sezione padovana della Croce Verde.

Serve l'aiuto di tutti

«In questi lunghi giorni di emergenza sanitaria noi siamo in prima linea. Siamo al fianco dei cittadini, ma dobbiamo essere tutti uniti per fronteggiare il Coronavirus. Noi ce la stiamo mettendo tutta impiegando mezzi, volontari, personale sanitario e risorse aggiuntive per assicurare il nostro sostegno e tutto l’aiuto di cui la città ha bisogno, però voi fate quello che noi non possiamo fare: state a casa. Insieme ce la faremo» hanno spiegato i membri che per l'occasione hanno anche realizzato un collage con le loro fotografie scattate durante le ore di servizio.