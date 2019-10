Attualità Forcellini / Via Nazareth, 23

Croce Verde Padova, la dottoressa Maria Francesca Longo è la nuova segretaria-direttrice

A partire dal primo ottobre e per sei mesi, in attesa degli esiti del concorso pubblico: subentra ad Amedeo Levorato, che ha svolto l'incarico di segretario-direttore generale per cinque anni