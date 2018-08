Dakota Beer Fest a Vigonza: grande successo e doppia festa di chiusura

Un successo con pochi pari nelle dieci edizioni precedenti per il Dakota beer fest di Capriccio di Vigonza si avvia verso una doppia chiusura. "Siamo talmente felici della riuscita dell'edizione di quest'anno - spiega Manrico Sartori, art director della rassegna - che oltre al tradizionale spettacolo pirotecnico di domenica sera abbiamo deciso di regalare ai nostri amici una "coda" lunedì sera".

Dakota beer fest

Questa sera il compito di dare vita allo spettacolo tocca ai "Velvet dress", forse la tribute band più apprezzata in Veneto dei mitici U2. Domenica sera sul palco del Dakota beer fest in piazzetta Gorizia di fronte alla storica birreria che ogni anno ospita quasi 200 concerti live, si esibirà la Diapason Band, formazione veronese che probabilmente è la più longeva formazione rock che propone una versione tale e quale dello show di Vasco Rossi.

Chiude lunedì

Lunedì in chiusura della festa si esibisce sul palco del Dakota beer fest il gruppo degli Over Gold, formazione padovana che da sei anni porta in scena un tributo anche visivo alla storica band britannica dei Dire Straits di Mark Knopfler. La performance scenica è ispirata agli spettacoli dal vivo della formazione rock con in scaletta gli immancabili Sultans of swing, Tunnel of love, Brothers in arms e la hit di punta Money for nothing.