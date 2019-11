Prestigioso: alla professoressa padovana Daniela Lucangeli lo "Standout Woman Award"

A dir poco prestigioso: mercoledi 6 novembre in Sala della Regina a Montecitorio (Roma) Daniela Lucangeli, prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro dell’Università di Padova, ha ricevuto il Premio Internazionale Standout Woman Award edizione 2019.

Le motivazioni

Il Comitato di valutazione del Premio Internazionale Standout Woman Award ha assegnato questo importante riconoscimento alla prof.ssa Lucangeli per l’alto profilo degli studi da lei effettuati, volti a sostenere la crescita e lo sviluppo di bambini e adolescenti, e per il suo costante impegno mostrato nei servizi educativi e nei servizi clinici come supporto alle vulnerabilità evolutive. Inoltre, per la grande professionalità mostrata nella promozione della comunicazione della ricerca scientifica del metodo sia attraverso la sua presenza sul territorio nazionale sia attraverso l’uso dei social sino ad ottenere grandi risultati che porteranno l’intera società a godere di benefici importanti e significativi.