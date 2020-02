A dir poco storica: 2 febbraio 2020, la data palindroma

Se non sapete cosa significhi "palindromo", ve lo spieghiamo noi: si riferisce a qualcosa che si può leggere sia da destra che da sinistra senza alcuna variazione. Un esempio? "Anna": quattro lettere, leggibili da entrambe i versi. E se invece si trattasse di una data? Gli studi parlano chiaro: si tratta di un'eventualità che accade 366 volte in 10mila anni, di cui solo 108 negli anni bisestili. Quindi capirete da soli che stiamo parlando di un momento storico.

Palindroma

Perchè non sarà una domenica come le altre: stiamo parlando del 2 febbraio 2020. Scrivetela in numeri, e ricaverete 02/02/2020. Esatto: da ovunque partiate la leggerete giusta. E qualora non bastasse sappiate che è ancor più storica, perché tale ragionamento vale anche per gli stati nordamericani Usa e Canada, che antepongono il mese al giorno. Sapete da quanto non accadeva una simile congiunzione? Dall'11 novembre 1111. 908 anni e quasi tre mesi, insomma. Buon 02/02/2020!