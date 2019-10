Contributi per bici elettriche e "Abbonato in prova", buone partenze per le due iniziative

Niente male, contando che sono passati solo quattro giorni dal via ufficiale: fanno registrare buone adesioni le iniziative promosse dal Comune di Padova nell'ambito della mobilità sostenibile.

Le iniziative

A fornire i primi dati è Arturo Lorenzoni: già 150 residenti hanno fatto richiesta per ricevere un contributo per l'acquisto di una bici elettrica o di una cargo bike, mentre sono quasi un centinaio quelli che hanno finora aderito ad "Abbonato in prova", che consente di sottoscrivere un abbonamento trimestrale ai mezzi pubblici qualora si possegga un'auto o una moto soggetta alle limitazioni del traffico. Per la gioia dello stesso vicesindaco, che commenta: «Siamo molto soddisfatti di come la città mostra di apprezzare iniziative di questo tipo, che mettono al centro un’idea nuova e sostenibile di movimento. Solo questa settimana sono quasi un centinaio gli “abbonati in prova” e oltre 150 le richieste di contributi per l’acquisto di una bicicletta elettrica. Io e il sindaco Sergio Giordani continueremo ad agire in questa direzione, la città lavora con noi per una Padova sostenibile e moderna, lo dimostra con i fatti».