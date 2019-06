Tre defibrillatori di ultima generazione per i carabinieri: è il dono di Lions Club Certosa

Defibrillatori di ultima generazione, insieme ad alcune ore di formazione per il loro utilizzo ottimale. Strumenti che i caso di pericolo possono fare la differenza tra la vita e la morte. Li ha consegnati venerdì mattina il presidente del Lions Club Certosa al comandante provinciale Oreste Liporace.

I defibrillatori

i dispositivi sono stati acquistati grazie alle donazioni dei membri del club e destinati in comodato d'uso gratuito all'Arma in virtù della sua capillare presenza sul territorio. Li avranno in dotazione i carabinieri del Nucleo radiomobile, di Padova principale e di Prato della Valle. Si tratta di tre defibrillatori semiautomatici esterni capaci di captare le aritmie cardiache e riavviare il battito con una scarica elettrica.

La formazione

Fondamentale è saperli usare nel modo più efficace e per questo Lions Club ha donato anche delle ore di didattica. Queste si uniscono alle recenti iniziative dell'Arma, che ha inserito nella formazione dei suoi uomini una specifica abilitazione all'uso del defibrillatore. Grazie a queste competenze i carabinieri padovani da inizio anno hanno salvato otto persone.

La consegna

La cerimonia di consegna si è svolta venerdì mattina nella sede della Legione carabinieri Veneto alla presenza del comandante provinciale, colonnello Oreste Liporace, dei vertici militari regionali e del presidente del Lions Club Padova certosa, Marco De Berardinis. «La scelta di donare i defibrillatori all'Arma» ha spiegato il presidente «risponde ai principi dell'etica Lions e allo spirito di servizio che ci contraddistingue». Sentiti i ringraziamenti del colonnello Liporace, che ha ricordato come il Lions Club si prenda anche cura degli orfani dei militari caduti in servizio: «É un mondo di solidarietà, vicinanza e sostegno, che permette ai ragazzi frequentare l'università e costruirsi un futuro».