Ex fonderia Officine Breda in stato di abbandono e insicurezza, Fratelli d'Italia: "Va riqualificata"

Una situazione di assoluto degrado. Con tanto di segnalazione: a farla è la sezione di Cadoneghe di Fratelli d'Italia, e la "diretta interessata" è l'ex fonderia Officine Breda.

La denuncia

Il direttivo del partito non usa mezzi termini: "L'ex Fonderia Officine Breda di Cadoneghe appare in gravi condizioni di abbandono, con recinzione divelta in alcuni lati e quindi di facile accesso per bambini o male intenzionati. Il lento sgretolamento delle colonne di cemento è preoccupante e la superficie è in stato di abbandono, con erba alta e aree di possibile annidamento per topi. Fratelli d’Italia a Cadoneghe esige la cura e non l’abbandono di un edificio economicamente storico ormai sgretolante e pericoloso. L’ex fonderia deve essere riqualificata e destinata alla collettività, con aree di servizi e aggregazione per i cittadini. Sono venuti a portare la loro solidarietà da Padova anche Claudio Ramovecchi e Davide Mauri, che hanno riscontrato un'urgente necessità di ulteriore messa in sicurezza. Non è questa la Cadoneghe che vogliamo”.