Despar a Padova con un progetto per formare e assumere specialisti in macelleria e gastronomia

Non solo cercare le giuste professionalità, ma offrire un percorso di formazione che porta nel mondo del lavoro: è questa la scelta fatta da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Triveneto ed Emilia Romagna, che ha avviato a Padova un’attività di selezione e formazione per specialisti in macelleria e gastronomia.

Lavoro e formazione di alto livello

»Vogliamo offrire non solo dei posti di lavoro ma l’opportunità di una formazione di alto livello - ha dichiarato Katia Moletta, direttore selezione, formazione e sviluppo di Aspiag Service - con questo progetto di selezione e formazione ci poniamo l’obiettivo di creare professionisti qualificati che possano mettere la loro competenza a disposizione dei nostri clienti e aiutare Despar a crescere come azienda. Le lezioni teoriche verranno affiancate da stage in punto vendita o nel Centro Carni durante i quali i futuri specialisti in macelleria e gastronomia potranno mettere in pratica quanto appreso in aula e imparare i segreti del mestiere affiancando il nostro personale più esperto».

Come candidarsi

Le persone interessate potranno inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: padova_formazione@despar.it entro martedì 30 giugno 2020: i candidati selezionati dall’azienda verranno ammessi al percorso formativo attraverso il quale svilupperanno competenze tecniche specifiche per i reparti macelleria/centro carni e gastronomia. Delle 480 ore totali previste, 160 saranno teoriche e si svolgeranno, a partire dal 14 settembre 2020, nelle aule dell’Istituto di formazione professionale Manfredini a Este, nelle restanti 320 si terranno attività pratiche professionalizzanti nei punti vendita Despar e nel Centro Carni di Monselice.

Ulteriori informazioni su:

https://www.despar.it/corsoformazioneeste/?wtk=internal.Despar.

iniziative.DiamoValoreAllaTuaVogliaDiImparare2020.06.12.&session=false.*

Per informazioni e iscrizioni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Organizzazione: Padova Formazione

E-mail: padova_formazione@despar.it