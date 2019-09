Difesa del suolo, stanziati altri 30 milioni di euro dalla Regione Veneto: i progetti nel Padovano

«Confermato il grande lavoro che avevamo fatto in sede di conferenze Stato Regioni e poi approvato con Dpcm nei mesi scorsi, al Veneto arriveranno 30 milioni per avviare diverse progettazioni collegate al dissesto idrogeologico. Davvero un’ottima notizia»: a dirlo l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, dopo che sono stati impegnati i fondi 2019 e rese, quindi, disponibili nelle finanze delle Regioni le risorse necessarie a far partire la progettazione di una serie di opere di messa in sicurezza del territorio.

I fondi

Aggiunge l'assessore Bottacin: «Per quanto riguarda la nostra Regione si tratta di 34 interventi distribuiti su tutto in tutto il Veneto. Sono risorse da subito disponibili, quindi molto utili per avviare immediatamente le progettazioni. Continua, spesso anche con azioni o cantieri meno visibili ma preziosissimi la nostra incessante azione per mettere in sicurezza il Veneto dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Questi 30 milioni vanno ad aggiungersi agli oltre mille stanziati dal precedente Governo per gli interventi di difesa del suolo dopo la tempesta Vaia: ci auguriamo che anche l’attuale Governo continui sulla strada intrapresa dal precedente».

Gli interventi nel Padovano

Questo l'elenco degli interventi presenti nel Padovano: