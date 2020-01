Padova protagonista in tv: collegamento in diretta su Rai 2 dalla Fiera per l'esposizione felina

Un inviato speciale in fiera a Padova. Dalle ore 15 di domenica 19 gennaio la trasmissione di Rai 2 "Quelli che il calcio" si collegherà con l'esposizione internazionale felina "I gatti piú belli del mondo".

Tra i ring e in mezzo al pubblico curioserà Enrico Lucci: l'inviato della Rai andrà alla ricerca di tutte le stranezze presenti in fiera. Una caccia al tesoro tra storie bizzarre, passioni e accessori del "mondo gatto". L'expo è aperto al pubblico anche oggi, durante le dirette, fino alle ore 18.30. L'ingresso, da via Niccolò Tommaseo, è gratis per tutti i bambini con meno di 10 anni. All'interno del padiglione 15 anche area bimbi con attività e giochi e uno stand per il ristoro.