Sale gratis per chi si occupa di disabilità: Padova città pilota del progetto sociale

Concedere gratuitamente spazi di comunicazione (foyer, schermo) alle associazioni e agli operatori che quotidianamente si occupano di temi legati alla disabilità: questo il nuovo progetto di social responsability (mirato a promuovere e diffondere l’integrazione sociale, agendo sul comune senso di appartenenza ad uno stesso territorio) pensato per il 2019 da The Space Cinema, da sempre attiva nello sviluppo sostenibile, solidale, sociale e culturale, a fianco di organizzazioni nazionali e internazionali.

Padova tra le “città pilota”

E la prima parte del progetto - che già comprende anche l’introduzione di un nuovo sistema di agevolazioni, tra cui il biglietto gratuito per gli spettatori in carrozzina e per i loro accompagnatori - coinvolgerà anche il multisala di Limena, a Padova, scelto come “struttura pilota” in Italia insieme a quelli di Roma, Milano e Napoli. Spiega Andrea De Candido, marketing manager di The Space Cinema: «Il fine è quello di concorrere alla diffusione di una cultura delle pari opportunità e di favorire lo sviluppo di iniziative e servizi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari».