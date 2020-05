Distributore automatico di mascherine, guanti e gel: il primo della provincia è nell'Alta

Mascherine d varie tipologie, ma anche guanti monouso e gel disinfettante. Da oggi a San Giorgio delle Pertiche trovare e acquistare a prezzi modici i dispositivi di protezione individuale sarà ancora più facile.

L'iniziativa

A renderlo possibile è il distributore automatico inaugurato giovedì mattina dal sindaco Daniele Canella, installato nel sottoportico accanto alla porta d'ingresso del municipio. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale e resa possibile grazie all'accordo con Dal Fiume Caffè, azienda di Castelfranco Veneto (Treviso). «L'idea è nata dalla preoccupazione per cittadini che faticano a reperire i dpi. La loro salute è ciò che più mi sta a cuore - ha dichiarato il sindaco -, non dobbiamo farci cogliere impreparati. Siamo stati i primi nel Padovano a lanciare questa iniziativa e molti altri Comuni stanno contattando l'azienda per aderire».

I prodotti

Il distributore mette a disposizione varie tipologie di mascherine, dalle richiestissime chirurgiche a 0,5 euro, fino a quelle lavabili in casa e amiche dell'ambiente. Inoltre, 24 ore su 24, sono a disposizione anche guanti monouso e gel lavamani disinfettante.