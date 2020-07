Pozzonovo: consegna a domicilio delle pastiglie anti-zanzara per evitare assembramenti

Pastiglie antilarvali a domicilio come segnale di attenzione sia per il decoro del paese, sia per i cittadini che in questo modo possono evitare code e potenziali assembramenti per ritirare le compresse. È questa l’ultima iniziativa del Comune di Pozzonovo, che con risorse proprie ha acquistato uno stock di pastiglie effervescenti da utilizzare nelle abitazioni privati per disinfestare dalle zanzare, nella stagione estiva.

Come funziona

A darne notizia il sindaco Arianna Lazzarini: «L’impiego è semplice, basta versarle in tombini o ristagni d’acqua con cadenza periodica per evitare la proliferazione degli insetti. Come Amministrazione abbiamo provveduto alle disinfestazioni ancora mesi fa, ma se anche i privati non eseguono lo stesso intervento, il nostro rischia di non avere efficacia Assieme al flacone di pastiglie antizanzare, alleghiamo un depliant informativo della Regione Veneto con semplici regole utili a limitare la proliferazione degli insetti. In questo periodo – prosegue Lazzarini – di emergenza coronavirus, vogliamo evitare che i cittadini debbano fare la fila in Comune per ritirare le pastiglie, scongiurando la possibilità di assembramento. È un servizio in più che diamo all’utenza, come fatto di recente per i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, consegnati a domicilio, e per le mascherine e i guanti. Mi auguro che i cittadini apprezzino quanto fatto, anche grazie alla collaborazione della Protezione civile, e collaborino nello sforzo per la disinfestazione in questo periodo estivo, quando è più fastidiosa la presenza di insetti». Le consegne inizieranno mercoledì sera e termineranno nel fine settimana. Con l'occasione verranno consegnate anche mascherine chirurgiche a ogni cittadino.