Disturbi del comportamento alimentare: Armonie diverse al Palaberta per la Giornata del Fiocchetto Lilla

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla offre speranza a coloro che stanno ancora lottando e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di avere a Padova e non solo, tutti i livelli essenziali di cura per i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Palaberta

Il Comune di Montegrotto in collaborazione con l'associazione Alice per i DCA organizza venerdì 15 marzo alle ore 20.30 al il Palaberta, una serata con il coro giovanile Summertime Lab e le voci bianche Summertime Kids&Project e le danze con l'associazione Tappeto Volante. Ci saranno inoltre le esibizioni delle società sportive di Montegrotto: Asd Aurora, Asd Cinque Cerchi, Simply Dance e Asd Terme Euganee.

Disturbi alimentari

«I disturbi alimentari - spiega il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello - spesso sono palesi solo in una piccola percentuale di persone che ne soffrono, ma le ripercussioni sono pesanti sia sulle famiglie sia sull'intera società. Per questo come amministrazione abbiamo pensato di promuovere questo evento che vuole essere di sensibilizzazione e di approfondimento di una problematica che va affrontata con la massima serietà e professionalità».

La serata

In apertura di serata, alle 20.30 ci sarà la presentazione del corso di difesa personale, pensato per le donne ma utile a tutti, organizzato dalla Scuola Sen Shin Kai, 12 lezioni di un'ora a partire dal 29 marzo presso il Palaberta. L'ingresso è a offerta libera. Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostegno dei progetti di ALICE per i DCA.