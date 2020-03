Divieto di sosta provvisorio per potatura alberi: coinvolte 19 tra vie e piazze del centro

Per consentire le potature degli alberi, da lunedì 2 marzo a martedì 31 marzo dalle ore 9 alle ore 17 (per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) verrà istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in 19 tra vie e piazze di Padova.

L'elenco

L'elenco delle vie e piazze coinvolte: G.F. D’Acquapendente, Piave, G. Marconi, L. Zancan , C. Colombo, A.T. Catullo, P. Bembo, Vigonovese, Z. De Dauli, T. Vecellio, M.M. Boiardo, A. Navagero, V. Monti, E. Forcellini, A. Prosdocimi, piazza Castello, piazzale S. Barbato, riviera San Benedetto, riviera Paleocapa.