Divieto di sosta causa "servizio commerciale di moda" a Palazzo della Ragione: la comunicazione

Non è tanto il "disagio", a solleticare la curiosità. Bensì la motivazione: leggere per credere.

Palazzo della Ragione

Vi riportiamo testualmente quanto comunicato dal Comune di Padova: "Per effettuare sulla Loggia del Palazzo della Ragione un servizio commerciale di moda giovedì 20 giugno dalle ore 7.30 alle ore 18 viene disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta in via Oberdan - con rimozione coatta dei veicoli, eccetto che per i veicoli della produzione fotografica - per n.2 stalli, nell’area delimitata da apposita segnaletica".

Via Antonio Francesco Bonporti

Inoltre, "per effettuare un intervento di manutenzione ad una presa gas" al civico 1 di via Antonio Francesco Bonporti viene chiusa temporaneamente al traffico la via da lunedì 24 a mercoledì 26 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.