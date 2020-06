Donati due generatori di ozono per l’igienizzazione dei locali della Città della Speranza

Due generatori di ozono per l’igienizzazione dei locali dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. A donarli alla Fondazione Città della Speranza è stata Sanity System Italia, azienda con sede a Limena attiva nel settore della sanificazione professionale dei luoghi di lavoro. La consegna è avvenuta lunedì alla presenza rispettivamente del fondatore Franco Masello e di Marco Piran, direttore commerciale per l’Italia. Presente anche la collega responsabile per la provincia di Padova, Elena Trevisan.

Spirito di cooperazione

«In IRP abbiamo adottato le misure di prevenzione e sicurezza previste dall’emergenza Covid-19. Sapere che ci sono realtà, come Sanity System, che ci agevolano in questo lavoro ci fa molto piacere, anche perché rispecchia lo spirito di cooperazione che caratterizza da sempre Città della Speranza – afferma Masello –. Ringrazio pertanto l’amministratore delegato Vittorio Hans Pinto e i suoi collaboratori per questa attenzione». Le apparecchiature donate appartengono alla linea Sany-Plus, progettata per sanificare e deodorare ambienti sanitari di medie e grandi dimensioni, eliminando batteri e altri agenti patogeni presenti nell’aria e sulle superfici.