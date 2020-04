Donazioni alla Regione "smart" e agevolate: contrastare il Covid oggi è più facile

Da oggi per i cittadini sarà più facile donare fondi alla Regione Veneto per la lotta al Coronavirus. Sono infatti state abilitate le transazioni con carta di credito con il sistema PagoPA utilizzato per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Come funziona

Il metodo è lo stesso utilizzato per molte altre transazioni, come ad esempio il pagamento del bollo auto. I fondi verranno destinati direttamente alla Regione collegandosi al sito internet istituzionale. Nella home page è presente un collegamento diretto a una pagina dove inserire le proprie credenziali e scegliere l'importo predefinito (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro) o uno libero fino a mille euro senza commissioni bancarie con la carta di credito. In alternativa si può utilizzare PayPal con l’addebito di 1,50 euro. Al termine della procedura si riceve una mail di conferma con un attestato ufficiale firmato digitalmente dal presidente Zaia. La donazione può rimanere anonima contrassegnando l'apposita casella, altrimenti il nominativo apparirà nell’elenco pubblico dei donatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piccole transazioni più snelle

«La gara di solidarietà ingaggiata dai veneti in questa emergenza sanitaria non merita di essere rallentata da complicazioni di nessun tipo - sottolinea il vicepresidente Gianluca Forcolin, assessore al bilancio -. Si è reso necessario superare le difficoltà di versamento legate al bonifico bancario, che richiede il codice Iban e spesso anche una commissione imposta dalle banche che rende più difficoltose le piccole donazioni, che sono quelle più numerose. Ora per tutti sarà più semplice contribuire a sostenere il lavoro dei nostri sanitari».