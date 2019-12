Uno da restaurare, l'altro da creare: aperte le donazioni per “Save the Globes”

Sono aperte le donazioni a sostegno del restauro dei due mappamondi per il nuovo Museo di Geografia dell'Università di Padova.

I globi

In occasione dell'apertura del primo Museo universitario di Geografia in Italia, l'Ateneo intende restaurare un globo celeste del 1630, opera del più rinomato costruttore di globi del XVII secolo Willem Blaeu, da sempre strumento di studio e insegnamento, nonché opera straordinariamente affascinante che rappresenta le costellazioni e incanta piccoli e grandi spettatori. Accanto al globo celeste, si intende creare un globo didattico partendo da due frammenti di un globo terrestre del 1645/48, fondamentale per arricchire la parte didattica del percorso museale unico nel suo genere. I globi saranno poi esposti nel neonato Museo di Geografia e saranno utilizzati per le attività di laboratorio per le scuole di ogni grado e ordine. Il valore del restauro del globo celeste è di 5.500 euro, il costo per la creazione del globo terrestre didattico è di 6.500 euro.

Le donazioni

Questi i riconoscimenti previsti a seconda dell'importo della donazione: