La delegazione di Donna Confcommercio Padova alla tappa veneta del manifesto terziario

C’era anche la delegazione di Terziario Donna Confcommercio Ascom Padova al palazzo della Gran Guardia di Verona, sede della tappa veneta del road show di presentazione del Manifesto promosso da Terziario Donna-Confcommercio, il gruppo che rappresenta oggi oltre 250mila imprese femminili e conta circa 70 Gruppi territoriali, di cui 5 di livello regionale, presso le Organizzazioni territoriali di Confcommercio.

I valori del progetto

Si tratta di un documento in 18 punti contenente una sintesi di valori e principi in cui le imprenditrici credono e a cui fanno riferimento per la conduzione delle imprese e delle attività professionali, come ha spiegato la presidente di Terziario Donna Veneto, Roberta Girelli. «I valori presentati nel Manifesto in modo innovativo, ovvero talento, meritocrazia, sostenibilità e responsabilità di impresa, l’importanza della crescita economica e sociale delle aziende e del Paese, sono i valori che ognuna di noi riconosce e trasferisce quotidianamente nella propria attività – ha sottolineato Elena Cristofanon, presidente di Terziario Donna Padova intervenuta a Verona con un gruppo di colleghe». Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Provincia e Comune e di Confcommercio Verona, Roberta Girelli, moderatrice della giornata, ha introdotto l’intervento della presidente nazionale di Terziario Donna Patrizia Di Dio, che ha illustrato il documento, commentato poi da Sabrina Bonomi, professoressa associata e consulente in Organizzazione aziendale, socia fondatrice della “Scuola di Economia civile”, Filomena Pucci, autrice del volume “Valori di impresa, Imprese di valore” dalle le imprenditrici Stefania Giannini e Alice Siracusano.