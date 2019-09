"Donne di pizza, donne di cuore": sette ladies pizzaiole unite contro ogni violenza di genere

Sette è un numero magico, forse per questo le 7 ladies pizzaiole provenienti da Napoli, Verona, Ferrara, Rovigo e Padova hanno scelto di creare un gruppo dal nome curioso quanto affascinante, Donne di pizza, Donne di cuori, con l’obbiettivo di realizzare, attraverso squisite ricette di pizza e le loro personalità eterogenee, un percorso di ricerca culinaria, salutistica, culturale che porta a un fine benefico.

L'evento

Lunedì 16 settembre dalle 15 presso il Golf Club Frassanelle di Rovolon e il Ristorante Kofler della club house, si fanno ambasciatrici di cuori, mani, pensieri, sogni, desideri e daranno voce all’Associazione Luana Bussolotto, nata per sostenere le donne contro ogni violenza di genere, con una giornata dedicata al golf e alla degustazione di pizze gourmet. Queste Donne di pizza Donne di cuore vogliono proprio rappresentare la capacità di reinventarsi ogni giorno, nella vita personale e lavorativa, oltre gli ostacoli e le difficoltà.

Le attività

L’iniziativa ha la collaborazione della Pizzeria Rustica di Galzignano e Golf Frassanelle, vanta il patrocinio dei Comuni di Padova, Cinto Euganeo, Montagnana, e Galzignano Terme oltre alla collaborazione del Consorzio Tutela Vini dei Colli Euganei e del Progetto Golf è Donna. La giornata sarà occasione per provare a giocare a golf gratuitamente, i maestri della Montecchia Golf Academy di Frassanelle forniranno tutta l’attrezzatura utile per scoprire questo meraviglioso sport. Il Golf sarà, di fatto, il protagonista del programma pomeridiano, con alle 15 una gara 9 buche alla Louisiana a 2 giocatori (cioè scegliendo sempre il colpo migliore) che assegnerà il Premio Franco Zanovello alla prima coppia classificata (punteggio lordo) e premi poi a coppie miste, ai primi classificati e premio speciale, alle ore 18, per il Nearest to the Pizza alla buca 9. Dalle 16 Putting Contest Golf Experience a favore dell’Associazione Onlus Luana Bussolotto aperto a tutti.

Fare del bene

In serata l’attenzione tornerà sulla pizza, cibo sociale per eccellenza, che si fa solidale e riunisce tante persone per un fine comune. Enrica Causa, Giovanna Baratella, Eleonora Massaretti, Paola Cappuccio, Claudia Tosello, Petra Antolini e Marina Orlandi, insieme, dedicheranno le loro migliori creazioni per sostenere le attività dell’associazione contro la violenza verso le donne e contro la violenza assistita dai minori, perché il loro motto è creare del buono per fare del bene. Madrina del gruppo e food ambassador di tutte le loro iniziative, è Francesca Barberini, conduttrice, autrice e volto noto di programmi televisivi e di importanti eventi nazionali. A tutti i partecipanti verrà regalato un coupon per una lezione gratuita di golf presso i percorsi di PlayGolf54, gruppo che riunisce oltre al Golf Frassanelle anche il Golf della Montecchia e il Galzignano Golf Course, basterà contattare le rispettive segreterie per prenotare l’orario di preferenza.

Per non dimenticare Luana, uccida dal fidanzato

L’Associazione Luana Bussolotto, nasce perché non si dimentichi Luana e la sua storia, uccisa dal fidanzato che diceva di amarla. Perché quel dolore diventi monito e dica alle donne di non aver paura e di chiedere aiuto per denunciare. Aiutarle e guidarle verso chi può offrire aiuto è importante anche per i loro bambini.

Informazioni

Per partecipare alla serata è possibile chiamare il numero 328.9734318, il contributo richiesto è di 30 euro.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2953712028037143/