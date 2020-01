Servizio idrico, bollette doppie in tre diversi Comuni: le rassicurazioni di Etra

Riceviamo da Etra e pubblichiamo:

"A causa di un problema nel processo di fatturazione elettronica sono in consegna in questi giorni alcune copie identiche di documenti del servizio idrico già recapitati nelle scorse settimane. Sono coinvolti solo alcuni clienti dei comuni di Mestrino, Tombolo e Villafranca Padovana. Etra rassicura che nel caso di domiciliazione bancaria attiva l’addebito sarà eseguito correttamente senza la necessità di alcun intervento da parte dei clienti coinvolti. Per tutti gli altri il documento da considerare e quindi da pagare è solo l’ultimo, quello che riporta la scadenza a gennaio 2020, e il documento precedente può essere eliminato. Etra si scusa del disagio causato e mette a disposizione il Numero verde gratuito 800 566 766, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, per qualsiasi ulteriore informazione".