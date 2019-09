Il primo in 800 anni di storia: dottorato ad honorem dell'Università di Padova a Michael W. Young

Conferito per la prima volta negli otto secoli di storia dell’Università di Padova il Dottorato ad honorem al Nobel 2017 per la Medicina e Fisiologia Michael W. Young nell’Aula Magna del Bo per i suoi importantissimi studi sull’orologio circadiano.

Dottorato ad honorem

Dal 1970 al 2019 l’Università di Padova ha conferito 129 Lauree honoris causa a persone che si sono distinte nei più diversi ambiti della scienza e della cultura: da Carlo Rubbia a Jorge Amado, da Amartya Sen a Mario Monti, da Mario Draghi a Ermanno Olmi solo per citarne alcuni. «Il dottorato è stato introdotto nel 1990 come titolo valutabile soltanto nell’ambito della ricerca scientifica – spiega nell’introduzione in Aula Magna Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere -, e costituisce il massimo grado della formazione universitaria. Il dottorato ad honorem si trova ad avere una valenza ancora maggiore, in quanto viene conferito per meriti scientifici, culturali e artistici a chi, nel corso della propria vita, ha ottenuto importanti risultati». Aggiunge il Rettore Rosario Rizzuto: «Tra le iniziative per celebrare gli 800 anni dell’Università di Padova vi è quella di allargare la comunità scientifica, e conferire un dottorato ad honorem a persone di cui riconosciamo il grande valore per il loro contributo è parte integrante di questo progetto. Siamo orgogliosi di conferire il primo dottorato ad honorem proprio a Michael W. Young, per il suo fondamentale contributo dato alla scoperta dei meccanismi molecolari che controllano la ritmicità circadiana»