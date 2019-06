Università di Padova al top in Italia, Bui: «Gaudeamus Igitur!»

«Gaudeamus Igitur!»: Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, prende in prestito l'inizio dell'inno della goliardia per congratularsi con l'Università di Padova per il prestigioso risultato raggiunto.

Le congratulazioni

Questo il commento di Bui: «Formulo a nome dell'intera Amministrazione Provinciale e mio personale, le più vive congratulazioni a Rosario Rizzuto per il risultato storico ottenuto dall’Università degli Studi di Padova classificata dall’Anvur come la migliore d’Italia. E’ un riconoscimento che premia l’impegno di un’Istituzione che considero da sempre punto di riferimento culturale, luogo deputato alla migliore formazione dei nostri giovani e fucina di eccellenze del nostro territorio. L’Università di Padova è una delle più prestigiose e antiche al mondo. In questi ultimi anni, il sistema universitario ha subito delle profonde trasformazioni, volute per continuare a garantire adeguate risposte formative ad un mondo di giovani in continua evoluzione, pur nelle difficoltà della contingenza attuale. Il riconoscimento ottenuto indica che questa è la strada maestra e che l’Università di Padova ha investito nella capacità di coniugare la didattica alla ricerca in modo deciso, aperto e competitivo, puntando su un’organizzazione agile e duttile, capace di dialogare con le Università di tutto il mondo.

Rinnovando le mie più sincere congratulazioni, garantisco al Rettore tutto il mio appoggio e la garanzia di poter contare sulla mia completa disponibilità, in un rapporto di sinergica collaborazione, per lo sviluppo del nostro territorio e delle sue giovani generazioni. Gaudeamus Igitur!»