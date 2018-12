Educhef: conclusa la seconda edizione, le matricole universitarie a lezione di cucina sana

Si è conclusa all'Orto Botanico all'interno dell'Auditorium e della Sala delle Colonne, la seconda edizione di EduChef, il corso di cucina sana e sostenibile per le matricole fuori sede organizzato dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con Ascom Padova, Coop Alleanza 3.0, Digitail srl – EasyCoop e Fairtrade Italia. Il corso è pensato per avvicinare studentesse e studenti al benessere a tavola, con un’attenzione particolare al consumo responsabile e alle filiere sostenibili, grazie al prezioso contributo di quattro chef che si sono alternati in cinque lezioni serali per quattro cicli, per un totale di 66 ore complessive, portando le 64 matricole partecipanti alla scoperta dei fondamentali della buona tavola, dai prodotti da forno ai piatti unici con verdure, primi e secondi piatti, contorni e dessert, il tutto a prezzi “a misura di studente”.

Le premiazioni

Alla presenza di tutti i rappresentanti dei soggetti coinvolti, presentati dalla dr.ssa Rosa Nardelli, direttrice dell’Ufficio Public Engagement dell’Area Comunicazione e Marketing, dal prof. Antonio Paoli, delegato per il rettore del progetto sport e benessere al direttore Confcommercio Ascom Otello Vendramin, al videdirettore Ascom Servizi Padova spa Marco Italiano, Maria Sferrazza di Fairtrade Italia, Mauro Trivelli di Coop Alleanza 3.0, oltre agli chef coinvolti nelle lezioni Stefania Autuori, Cristina Biollo, Alessandro Conte e Fabrizio Rivaroli, in sala anche i ragazzi che hanno sperimentato i benefici di questo progetto innovativo e di qualità, che rientra in un contesto più ampio di politiche che l’Ateneo di Padova sta portando avanti da tempo in ambito di promozione del benessere tra studenti e dipendenti e di educazione e informazione sui temi della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, come ha ben ricordato il prof. Paoli nel saluto iniziale citando proprio l’art. 2 dello Statuto dell’Università. Università con cui da anni Confcommercio Ascom Padova ha in piedi collaborazioni sinergiche ed importanti, come ha ricordato Otello Vendramin, direttore Ascom, come oltre ad EduChef, il progetto di riqualificazione urbana portato avanti con il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale ICEA e il premio Letterario Sportivo Memo Geremia. Dopo gli interventi degli chef, che con simpatia hanno ripercorso le tappe delle loro lezioni con gli studenti e la consegna dei diplomi, è stata inscenata assieme a tutti i presenti una performance dal titolo "Aperitivo con delitto", spettacolo coinvolgente e interattivo con enigmi da risolvere.