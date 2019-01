edXiting!, la selezione del personale avviene attraverso l’app e un contest tra i finalisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un’app e un contest per selezionare il personale. Oppure per insegnare ai propri dipendenti/fornitori/clienti l’uso di un nuovo prodotto. È l’idea che ha avuto edXiting!, start up di Padova che ha inventato un vero e proprio format.

Il primo step è un’eduApp (come la definisce Andrea Bertollo, AD della società) che insegna un determinato contenuto attraverso esercizi e quiz sullo smartphone. Chi raggiunge il punteggio più elevato partecipa a una gara che può avere in palio premi diversi. Si va dall’esclusiva settimana di formazione con gli chef stellati, com’è successo con CombiGuru Challenge, l’evento conclusosi a dicembre, a un posto di lavoro.

Per la prima volta, infatti, i dipendenti vengono selezionati tramite un’App ideata da edXiting, start up padovana specializzata nella realizzazione di applicazioni per la formazione professionale. Dopo il successo della Combiguru Challenge realizzata per UNOX, che ha visto gareggiare 5mila studenti di 84 istituti alberghieri italiani, edXiting! ha sviluppato due nuove challenge con lo scopo di colmare il divario esistente tra il mondo accademico e l’impresa. Per questi due nuovi progetti realizzati per Velex (società padovana di progettazione e produzione di controlli elettronici in ambito industriale) e auxiell, società di consulenza che trasforma i processi aziendali attraverso l’applicazione della lean transformation, i premi saranno costituiti da posizioni lavorative all’interno dell’azienda.

Questi contest realizzati ad hoc per le aziende hanno l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’istruzione e quello del lavoro e di dare ai ragazzi l’opportunità di mettersi in luce in una competizione che coniuga gli strumenti digitali con le conoscenze tecniche professionali. I ragazzi (in questo caso universitari delle facoltà di ingegneria e di economia) non dovranno fare altro che scaricare l’app gratuita sul proprio cellulare o tablet per poi cominciare a sfidarsi a colpi di risposte. I candidati che otterranno i punteggi più alti parteciperanno al contest e i vincitori potranno aumentare la loro visibilità verso il mondo del lavoro.

Le eduApp di edXiting! sono delle piattaforme realizzate su misura in base alle necessità dell’azienda, che guidano l’apprendimento attraverso esercizi e quiz. Le app vengono poi diversificate in base agli utenti finali, che possono essere studenti, dipendenti, fornitori, clienti o candidati. Le piattaforme sviluppate da edXiting!, spesso usate per la formazione all’interno delle aziende e per creare consapevolezza circa un prodotto o un progetto, vengono ora per la prima volta utilizzate al servizio delle human resource.

Utilizzando le potenzialità del digitale, le aziende hanno adesso grazie ad edXiting! la possibilità di ridurre i costi della formazione interna, del recruiting di nuovo personale e permette anche disporre di uno strumento di marketing innovativo.