Dal Rolex al drone passando per bici e portafogli: l'elenco degli oggetti smarriti a maggio a Padova

In una parola? Sbadataggine: il Comune di Padova ha diramato l’elenco degli oggetti smarriti depositati nel mese di maggio 2020 presso il Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Oggetti smarriti

L’ufficio Oggetti Smarriti - con sede presso il Settore Contratti Appalti e Provveditorato in Via Fra’ Paolo Sarpi n. 3 - è aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.30 (chiusura pomeridiana dal 1 luglio al 31 agosto) sia per la ricerca degli oggetti smarriti che per la consegna degli oggetti ritrovati nell’ambito del territorio comunale. Quando è possibile risalire alle generalità e all’indirizzo del proprietario, l’ufficio provvede ad inviare per posta ordinaria un invito al ritiro. Per i telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi identificati in modo univoco tramite il codice Imei di 15 cifre viene pubblicata la descrizione dell’oggetto, oscurando le ultime quattro cifre del codice: il proprietario, per recuperare il dispositivo, deve fornire il codice completo.

Elenco

L'elenco completo degli oggetti smarriti è disponibile a questo link.