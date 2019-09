Cercasi presidenti di seggio e scrutatori per le elezioni del Consorzio di bonifica Bacchiglione

Domenica 15 dicembre si terranno le elezioni dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. E nel Comune di Padova vengono istituiti 9 seggi, per i quali si cercano 9 presidenti e 27 scrutatori (il segretario viene poi individuato dal presidente di seggio)

Le candidature

Possono presentare la propria candidatura a svolgere le funzioni di presidente o scrutatore gli iscritti rispettivamente all’albo dei presidenti di seggio elettorale e all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Padova. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale del Comune di Padova entro venerdì 11 ottobre utilizzando il modulo disponibile a questo link se ci si vuole candidare quale presidente o disponibile a questo link se ci si vuole candidare quale scrutatore. Il modulo può essere presentato direttamente all'ufficio elettorale o trasmesso via mail all'indirizzo elettorale@comune.padova.it o via pec all'indirizzo elettoraleleva@pec.comune.padova.it.

Il compenso

Le candidature saranno segnalate al Consorzio Bonifica Bacchiglione che selezionerà i nominativi da incaricare. Le segnalazioni hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti per il Consorzio. Il compenso previsto è di € 155 lordi per il presidente e € 125 lordi per gli scrutatori e il segretario. A questi si aggiunge il rimborso delle spese chilometriche documentate per la partecipazione alla riunione informativa e per recarsi alla sede del Consorzio.

Riferimenti

Per info: ufficio elettorale - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova, palazzo Orologio (piazza Capitaniato, 19). Telefono 049 8205730. Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Email elettorale@comune.padova.it. PEC elettoraleleva@pec.comune.padova.it. Responsabile del procedimento: dott. Roberto Bardelle. Sostituto del responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Luisa Ferretti.