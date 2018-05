Elezioni delle rappresentanze sindacali in Etra spa: la lista Uiltec è la più eletta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Si sono svolte le elezioni Rsu - Rappresentanze Sindacali Unitarie all'interno di Etra spa, azienda che si occupa di energia, territorio e risorse ambientali nella zona che si estende dall’altopiano di Asiago ai colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova.

Su 587 lavoratori aventi diritto al voto si sono recati alle urne in 498. La prima soddisfazione è quindi per la grande partecipazione al voto dei dipendenti, che hanno testimoniato come le elezioni promosse dal Sindacato confederale siano espressione positiva di democrazia partecipata.

La seconda soddisfazione la esprimiamo per aver ottenuto come lista Uiltec 189 voti, risultando la più eletta, come riporta il segretario generale Area Vasta di Padova e Rovigo, Giampietro Gregnanin. Su dieci seggi da assegnare, quattro sono andati alla Uiltec-Uil, tre alla Filctem-Cgil, due a Femca-Cisl, uno alla Fiadel.

Forte di questo mandato, Uiltec cercherà di esercitare insieme alle altre Oo.Ss. una azione volta alla sostenibilità. La sostenibilità parte dal lavoro dei dipendenti: sostenibilità del lavoro perché sia efficace, gratificante ed equo, sostenibilità nella coniugazione concreta con la famiglia. Grande attenzione sarà rivolta a rafforzare il patrimonio locale rappresentato da Etra nella convinzione le aziende pubbliche, se ben gestite e in un rapporto stretto con il territorio e il sociale, possano coniugare qualità ed economicità dei servizi ai cittadini con una alta qualità del lavoro".

Uiltec Padova e Rovigo