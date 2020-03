Gruppo Battistolli, servizi di sicurezza gratuiti fino alla fine di maggio

In questo momento critico che costringe il Paese a sacrifici e provvedimenti straordinari per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19, la Rangers Servizi di Sicurezza, società del Gruppo Battistolli, metterà a disposizione gratuitamente e fino al 31 maggio prossimo alcuni servizi per garantire la sicurezza di privati, negozi, uffici, studi professionali e aziende.

Entusiasmo

«Siamo in un momento in cui la maggior parte di noi è costretta a rimanere in casa per contribuire alla sconfitta di questo virus, lasciando indifese le nostre attività professionali, le nostre aziende. L’iniziativa suggeritami dai miei più stretti collaboratori, mi ha trovato totalmente partecipe ed entusiasta, perché credo che soprattutto in questa difficile situazione, ognuno per quelle che sono le proprie competenze, debba fare il massimo per mitigare il più possibile questo senso di incertezza che sta attanagliando tutti noi”. Con queste parole il Presidente del Gruppo, Luigi Battistolli ha spiegato i motivi dell’iniziativa che sarà promossa oltre che sul nuovo sito della società, con una campagna che la vedrà presente sul web con annunci destinati a privati, esercenti commerciali e titolari di aziende di dieci città italiane (Milano Alessandria Verona Vicenza Padova Treviso Venezia Trento Firenze Grosseto Livorno Pisa Siena e Roma) per alcune delle quali anche in provincia. I servizi offerti sono rappresentati da interventi delle pattuglie in orario notturno, attivabili su chiamata alla centrale operativa e collegamenti degli impianti di allarme alla stessa centrale operativa Rangers. Per conoscere le modalità di adesione a questa iniziativa è possibile visitare il sito www.rangerssicurezza.com e pagina dedicata: www.rangerssicurezza.com/iorestoacasa