La più preziosa delle condivisioni: a Padova l'importante simposio italo-cinese di endoscopia chirurgica

Un prezioso scambio di opinioni e informazioni: al secondo simposio italo-cinese di Endoscopia Chirurgica tenutosi martedì 11 giugno a Padova era presente - oltre a endoscopisti e chirurghi provenienti da tutta Italia - una delegazione cinese composta da endoscopisti e professori che operano nei centri di endoscopia più prestigiosi delle principali città della Cina: Pechino, Shanghai, Wuhan, Guanzhou (Canton), Xi’an, Shenzen e Dalian.

Il simposio

Presso l'Aula Morgagni del Policlinico Universitario di Padova si è parlato di chirurgia endoscopica per la cura di patologie dell'apparato digerente, con presentazione di interventi di asportazione di tumori precoci dell'esofago, dello stomaco, del duodeno e del colon-retto effettuati con nuove metodiche, senza necessità di incisioni cutanee. I colleghi cinesi hanno inoltre presentato un nuovo programma di intelligenza artificiale applicato all'endoscopia, di grande interesse per tutti i presenti ovvero un sistema robotico in grado di assistere l'endoscopista durante le procedure.