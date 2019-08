160 in provincia di Padova, e 67 in città: l'elenco degli esercizi commerciali aperti ad agosto

Anche quest'anno sono tanti gli esercizi hanno deciso di tenere aperto anche durante la settimana di Ferragosto o comunque durante il periodo di agosto. Al sito di Appe, l'associazione dei pubblici esercenti, è possibile iscrivere gratuitamente la propria attività nel caso rimanga aperta almeno per due delle quattro settimane del mese. In tutta la provincia hanno aderito 160 locali, di questi 67 esercizi sono in città.

I locali aperti

L'elenco completo dei locali aperti ad agosto a Padoa e provincia è disponibile a questo link.