Estate sotto le stelle 2019: riprende la rassegna, dal 30 agosto al 22 settembre

Da venerdì 30 agosto riprende la rassegna “Estate sotto le stelle 2019” con serate di tango, milonga, jazz, esibizioni musicali, eventi sportivi e appuntamenti dedicati al sociale come la presentazione del programma delle attività dell’Associazione “Ali di Vita” sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). La rassegna di eventi culturali è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Burraco Club Selvazzano ed inserita nel circuito culturale “RetEventi” della Provincia di Padova.

Le serate a tema

«Dopo la rassegna “Selva di Libri – Percorsi di Lettere e Sensi”, i concerti, le rappresentazioni letterarie, la festa rivolta ai giovani, la serata astronomica di luglio, – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – la nostra “Estate sotto le stelle” prosegue con nuovi appuntamenti un po’ per tutte le passioni e gusti. Dal “Selvazzano Jazz Festival” al Parco di Villa Cesarotti, alle lezioni gratuite di tango argentino e milonga in Auditorium San Michele, dall’esibizione della scuola musicale Cesarotti alla consegna della Costituzione e del Certificato Elettorale ai neo diciottenni. L’Associazione “Ali di Vita” presenterà il programma delle attività accompagnato da un intermezzo musicale e la rassegna si concluderà con la 42° Marcia de La Piroga a sostegno dell’iniziativa “Posso vivere da me” progetto della Cooperativa Sociale “Il Girasole”. Mi auguro davvero che la Cittadinanza non si perda l’opportunità di vivere queste occasioni di incontro, crescita e condivisione in questa magnifica Estate sotto le stelle».

Il programma

Venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20.30 all’Auditorium San Michele

DA SAN TELMO A S. MICHELE

Serata di tango argentino a cura delle scuole Passione danza e Cochabamba 444, dalle ore 20.30 lezione gratuita principianti con i maestri Elena Rocco e Alberto Muraro, dalle ore 21.15 Milonga.

Venerdì 6 settembre 2019 alle ore 21.00 al Parco di Villa Cesarotti

SELVAZZANO JAZZ FESTIVAL

Trio l'èstràno e Jazz too Funk:

Lo swing italiano si confronta con lo swing americano raccontandoci i grandi interpreti degli Anni Ruggenti.

Sabato 7 settembre 2019 alle ore 21.00 al Parco di Villa Cesarotti

SELVAZZANO JAZZ FESTIVAL

E' tempo di jazz:

Alma Swing è oggi realtà di riferimento dello hot jazz di tradizione europea in cui lo swing parigino-americano degli Anni Trenta si confonde ad un folklore senza tempo.

Domenica 8 settembre 2019 alle ore 21.00 al Parco di Villa Cesarotti

SELVAZZANO JAZZ FESTIVAL

E' tempo di jazz.

C'è tempo e tempo: Michele Uliana Quintet ci condurrà in un viaggio nel tempo inteso come ritmo e in tutte le sue varie e variopinte influenze jazz.

Venerdì 13 settembre 2019 a Palazzo Eugenio Maestri alle ore 18.00

ALI DI VITA

Serata di presentazione del programma delle attività dell'Associazione con intermezzo musicale.

Venerdì 13 settembre 2019 all’Auditorium San Michele alle ore 20.30

DA SAN TELMO A S. MICHELE

Serata di tango argentino a cura delle scuole Passione danza e Cochabamba 444, dalle ore 20.30 lezione gratuita principianti con i maestri Elena Rocco e Alberto Muraro, dalle ore 21.15 Milonga

Venerdì 15 settembre 2019 all’Auditorium San Michele

alle ore 16.30 FESTA CRESCENDO… IN MUSICA!

esibizione della scuola musicale Cesarotti

alle ore 17.30 CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE della Repubblica Italiana e del CERTIFICATO ELETTORALE ai neo diciottenni

Domenica 22 settembre 2019 alle ore 08.00

42ª MARCIA DE LA PIROGA

A sostegno dell'iniziativa "Posso vivere da me", progetto della Cooperativa Sociale "Il Girasole" Marcia non competitiva con percorsidiversificati

Partenza sede Cooperativa Il Girasole – dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

Dalle ore 10.00 stand Associazioni, dalle 12.00 aperitivo analcolico, dalle 12:30 pranzo,

dalle 14:30 animazioni per bambini ed esibizioni a cura delle Associazioni.

In caso di maltempo gli eventi programmati all'aperto si svolgeranno all’Auditorium

San Michele Arcangelo in via Roma, 68/b ad eccezione della Marcia del 22 settembre 2019.

Per informazioni

Ufficio Cultura 049.8733999 - 329.0034751

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it