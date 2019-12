Etra: i servizi on line rendono gli utenti sempre più smart

Sono in continua crescita gli utenti di Etra che si iscrivono al portale Etra Servizi Online per accedere ai servizi offerti. Se nell’aprile 2018 erano poco più di 13.600, data in cui era iniziata una campagna di promozione del servizio, ora al 31 novembre 2019 sono 41.705, cresciuti di circa 28.100 in un anno e mezzo. Tra i servizi più apprezzati, quello della bolletta online: sono 33.280 le bollette che ora viaggiano in rete.

Il boom dell'on line

Un’impennata dovuta non solo alla sensibilità sempre più ‘smart’ degli utenti Etra, ma anche alla campagna informativa di Etra: depliant informativi reperibili in tutti gli sportelli, totem e informazioni sul sito, che sottolineano i vantaggi di un servizio gratuito, attivo 24 ore su 24 ed in continua evoluzione. Registrarsi è molto semplice e l’iscrizione ha molti vantaggi in termini di comodità e sicurezza, ma anche di sostenibilità ambientale, soprattutto se l’utente attiva l’opzione di ricevere la bolletta soltanto via e-mail. La possibilità di effettuare molte operazioni da casa o dall’ufficio tramite PC 24 ore su 24, infatti, non è solo un risparmio di tempo ma anche un regalo all’ambiente, perché permette la riduzione del consumo di carta per le bollette online e delle emissioni di CO2 per il trasporto e il recapito delle bollette ma anche per gli spostamenti da e per gli Sportelli Etra per effettuare le operazioni.

I servizi da remoto

Molti i servizi che possono essere svolti da remoto iscrivendosi sul sito di Etra, www.etraspa.it: comunicare l’autolettura, effettuare pagamenti online, scaricare o richiedere l’invio nella propria casella di posta elettronica della bolletta ordinaria, relativa sia al servizio rifiuti che idrico. Non solo: è possibile visualizzare tutte le informazioni di dettaglio relative al proprio contratto; si possono inviare comunicazioni e segnalazioni al Servizio Clienti e seguire le evoluzioni delle richieste; compilare i moduli online per gestire la propria anagrafica (cambio di indirizzo, correzioni di dati anagrafici…), gestire i contratti (attivare un nuovo servizio, effettuare un subentro), consultare e chiedere chiarimenti sulle fatture emesse.